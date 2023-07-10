Тарпищев: Мирра Андреева может сыграть за сборную на ОИ в Париже в случае допуска россиян

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о перспективах выступления 16-летней россиянки Мирры Андреевой за сборную России на Олимпиаде 2024 года в Париже в случае допуска российских спортсменов.

«Андреева, конечно, может попасть на Олимпиаду в нашу сборную. Сейчас она 102-я в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), но она стремительно поднимается и будет только набирать очки. Плюс на Уимблдоне наберёт много очков. Задел сделан хороший», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, накануне Мирра Андреева обыграла соотечественницу Анастасию Потапову со счётом 6:2, 7:5 в третьем круге Уимблдона и впервые в карьере вышла в четвёртый раунд турнира «Большого шлема». На этой стадии ей предстоит сыграть с 25-й сеяной турнира, американкой Мэдисон Кис. Встреча пройдёт сегодня, 10 июля.