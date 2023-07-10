Андрей Чесноков высказался о вылете Мирры Андреевой в четвёртом круге Уимблдона

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал поражение 16-летней россиянки Мирры Андреевой в матче 1/8 финала Уимблдона-2023 с американской теннисисткой Мэдисон Кис.

«Я изначально всем говорил, что Кис — однозначная фаворитка матча с Андреевой. В первом сете Мирра обескуражила свою соперницу — американка просто потерялась и не могла играть в свой теннис. Но Кис вовремя собралась и перевернула матч в свою пользу. Она находится в шикарной форме. И опыт, конечно же, сыграл определяющую роль!

На данный момент Андреева слабее. Но ей ни в коем случае нельзя расстраиваться! Она молодая и очень перспективная девочка. Ей всего лишь 16 лет. Все победы ещё впереди. Уверен, что она окрепнет и через год доберётся до самых последних стадий всех «Больших шлемов», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.