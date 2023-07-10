Елена Веснина прокомментировала поражение Андреевой от Кис в четвёртом круге Уимблдона

Олимпийская чемпионка, победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина высказалась о поражении 16-летней россиянки Мирры Андреевой в матче 1/8 финала Уимблдона-2023 с американской теннисисткой Мэдисон Кис.

«Сегодня Мирре немного не хватило опыта и сил. Кис, проигрывая по счёту, довольно часто начинает играть в безупречный теннис. В итоге задавила Андрееву своей мощностью и первой подачей. Хотя поначалу Мирра справлялась со всеми лучшими качествами американки.

Андреева делала всё правильно до самого конца матча, но ей просто не хватило сил. Нужно учитывать, что она пробилась на Уимблдон через квалификацию, выиграв три матча. Это был колоссальный опыт для неё. Нужно продолжать работать. У Мирры шикарные перспективы на большие победы в будущем», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.