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Звонарёва и Зигемунд без борьбы вышли в третий круг Уимблдона в парном разряде

Звонарёва и Зигемунд без борьбы вышли в третий круг Уимблдона в парном разряде
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13-я ракетка мира бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя снялась с матча второго круга парного разряда Уимблдона-2023. Вместе с белоруской Викторией Азаренко бразильянка Хаддад-Майя должна была сыграть с россиянкой Верой Звонарёвой и Лаурой Зигемунд из Германии. Азаренко и Хаддад-Майя были посеяны под 14-м номером.

Ранее Хаддад-Майя получила повреждение и со слезами на глазах приняла решение сняться с матча 1/8 финала женского одиночного разряда с Еленой Рыбакиной. Теннисистка из Казахстана к тому времени вела в счёте 4:1.

Звонарёва и Зигемунд за выход в четвертьфинал Уимблдонского турнира в парном разряде сыграют с американками Кори Гауфф и Джессикой Пегулой, посеянными под вторым номером.

Уимблдон — парный разряд (ж). 2-й круг
10 июля 2023, понедельник. 18:10 МСК
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
Беатрис Хаддад-Майя
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
В. Азаренко Б. Хаддад-Майя
Окончен
Rt
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Л. Зигемунд В. Звонарёва
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