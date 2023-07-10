Звонарёва и Зигемунд без борьбы вышли в третий круг Уимблдона в парном разряде

13-я ракетка мира бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя снялась с матча второго круга парного разряда Уимблдона-2023. Вместе с белоруской Викторией Азаренко бразильянка Хаддад-Майя должна была сыграть с россиянкой Верой Звонарёвой и Лаурой Зигемунд из Германии. Азаренко и Хаддад-Майя были посеяны под 14-м номером.

Ранее Хаддад-Майя получила повреждение и со слезами на глазах приняла решение сняться с матча 1/8 финала женского одиночного разряда с Еленой Рыбакиной. Теннисистка из Казахстана к тому времени вела в счёте 4:1.

Звонарёва и Зигемунд за выход в четвертьфинал Уимблдонского турнира в парном разряде сыграют с американками Кори Гауфф и Джессикой Пегулой, посеянными под вторым номером.