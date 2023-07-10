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Брат Энрике Иглесиаса случайно подтвердил, что у певца и Анны Курниковой была свадьба

Брат Энрике Иглесиаса случайно подтвердил, что у певца и Анны Курниковой была свадьба
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Хулио Иглесиас, младший брат популярного певца Энрике Иглесиаса, случайно проговорился, что его старший брат состоит в официальном браке с полуфиналисткой Уимблдона 1997 года, бывшей восьмой ракеткой мира, россиянкой Анной Курниковой.

Обсуждая свадьбу их сводной сестры в эфире телешоу, Хулио непреднамеренно подтвердил, что Энрике – женатый мужчина. Брат певца, в частности, сказал, что их мать была счастливой свидетельницей свадеб обоих своих сыновей. Ведущий программы хотел поправить Хулио, но тот заявил, что не ошибся, Энрике действительно женат.

«Чего он точно не хотел, так это громкой, пышной свадьбы. Я имею в виду, ведь Энрике и Анна вместе уже почти 25 лет, у них трое прекрасных детей», — приводит слова Иглесиаса-младшего Marca со ссылкой на эфир телешоу Sonsoles Oneg.

Напомним, у Курниковой и Иглесиаса есть трое детей: двойняшки: сын Николас и дочь Люси (родились 16 декабря 2017 года), а также дочь Мэри (родилась 30 января 2020 года). История отношений Анны и Энрике берёт начало в 2001 году, однако до этого момента не было известно, состоят ли они в браке.

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