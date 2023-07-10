Определились все пары 1/4 финала Уимблдона в женском одиночном разряде

По окончании матча четвёртого круга Уимблдонского теннисного турнира, в котором шестая сеяная Онс Жабер из Туниса разгромила девятую ракетку соревнований чешку Петру Квитову со счётом 6:0, 6:3, стали известны все четвертьфинальные пары в женском одиночном разряде.
Теннис. Уимблдон-2023. Женщины. Четвертьфинальные пары
Ига Свёнтек (Польша, 1) — Элина Свитолина (Украина, WC)
Джессика Пегула (США, 4) — Маркета Вондроушова (Чехия)
Онс Жабер (Тунис, 6) — Елена Рыбакина (Казахстан, 3)
Мэдисон Кис (США, 25) — Арина Соболенко (Беларусь, 2)
В 2022 году Жабер и Рыбакина встречались в финале Уимблдона. Представительница Казахстана нанесла поражение теннисистке из Туниса со счётом 3:6, 6:2, 6:2.
Отметим, что из российских теннисисток дальше других прошли 21-я сеяная Екатерина Александрова и Мирра Андреева, начавшая турнир с квалификации. Обе они уступили в матчах 1/8 финала Уимблдона.
- 10 июля 2023
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