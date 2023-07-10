Последняя россиянка выбыла с Уимблдона! Соболенко повесила «баранку» Александровой

Для фаворитки этого матча Арины Соболенко битва с 28-летней Екатериной Александровой лёгкой прогулкой точно не была. Россиянка находится в отличной форме, а её победа в 1/16 финала над венгерской теннисисткой Далмой Галфи была совсем уж очевидной – 6:0, 6:4. На траве у Александровой два титула, и один из них в прошлом сезоне – в Хертогенбосхе она оформила трофей как раз в битве с Ариной. Всего же на быстрых кортах Екатерина выиграла 10 матчей из 11 за 2023-й. О борьбе говорили и очные встречи, где равенство – 2:2. При этом две последние остались за россиянкой, а Арина побеждала Екатерину в 2019 году.

О чём Соболенко, конечно, помнила. «Мы много раз играли друг против друга. Всегда тяжёлые, упорные матчи. Очень близкие. Думаю, что для меня главное — сосредоточиться на своей игре, я собираюсь бороться за каждое очко, не сходить с ума на корте, играть с верой в себя, и, думаю, у меня есть большие шансы выиграть этот матч. Она очень агрессивный игрок. У неё очень плоские, быстрые мячи. Очень агрессивный стиль. Хорошо подаёт. Хорошо двигается. Наносит действительно чистые удары. Да, против неё непросто играть», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

На кортах Уимблдона Александрова не дошла до четвертьфинала, но как минимум осталась в истории «Шлема» как единственная девушка на Уимблдоне в Открытой эре, выигравшая матч на трёх тай-брейках – 6:7 (4), 7:6 (5), 7:6 (7). В той битве с Мэдисон Бренгл россиянка к тому же настреляла 91 ошибку, но главное – прошла дальше.

Арина Соболенко Фото: Shaun Botterill/Getty Images

На старте встречи девушки без особых проблем брали свои подачи, действуя в одной манере: после силовой первой по месту следовал удар в противоположный угол. И так как розыгрышей практически не было, доставить друг другу неудобства они могли только неприятным и плотным приёмом под заднюю. Первой эту тактику опробовала Соболенко: в седьмом гейме она добралась до брейк-пойнта, но пробила в сетку, хотя часть корта была пустой. Уже второе «меньше» Александрова отыграла эйсом. При 4:5 на подаче Екатерины белорусская теннисистка удачно запустила дропшот и точно действовала у сетки, заработав тройной сетбол. Один из которых реализовала после первой же двойной ошибки Александровой в сете – 6:4.

Уже во второй партии Соболенко пыталась рвать игру укороченными, меняя ритм, но чаще Екатерина до них доходила и спокойно пробивала навылет. Впервые при 30-30 и 0:1 россиянка при исполнении ответного дропшота вдоль сетки ошиблась, а затем Арина сделала брейк мощным бэкхендом навылет – 2:0. Следом Соболенко уверенно брала гейм за геймом, полностью задавив соперницу мощными ударами на задней, и закрыла матч с «баранкой» – 6:0 за час и 10 минут. 77% первой подачи, 7 эйсов, 19 активных выигрышей остались за белорусской теннисисткой.

Соперницей Соболенко по четвертьфиналу станет 18-я сеяная Мэдисон Кис, которая сегодня ранее выбила из сетки 16-летнюю Мирру Андрееву в очень драматичном трёхсетовике.