Определились все пары 1/4 финала Уимблдона-2023 в мужском одиночном разряде

На Уимблдоне-2023 определились четвертьфинальные пары в мужском одиночном разряде. В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться с образовавшимися парами.
Теннис. Уимблдон-2023. Мужчины. Четвертьфинальные пары:
Карлос Алькарас (Испания, 1) – Хольгер Руне (Дания, 6);
Даниил Медведев (Россия, 3) – Кристофер Юбэнкс (США);
Янник Синнер (Италия, 8) – Роман Сафиуллин (Россия);
Андрей Рублёв (Россия, 7) – Новак Джокович (Сербия, 2).
Стоит отметить, что трое россиян в четвертьфинале турнира «Большого шлема» — второй случай в Открытой эре после Открытого чемпионата Австралии — 2021.
Мужской Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля. Общий призовой фонд соревнований составляет £ 44 700 000, их действующим чемпионом является 23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Джокович.
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