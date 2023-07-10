Рублёв сыграет с Джоковичем на Уимблдоне! Феноменальный серб уже снёс достижение Сампраса

Последний раз на английском «Шлеме» 36-летний теннисист проигрывал шесть лет назад. Да и тот матч Новак просто не смог доиграть до конца.

12 июля 2017 года Новак Джокович потерпел своё последнее на данный момент поражение на Уимблдоне. В четвертьфинале английского «Шлема» сербский спортсмен на тай-брейке проиграл первый сет чеху Томашу Бердыху, а в начале второй партии отказался от продолжения борьбы из-за травмы. Впоследствии в том сезоне Новак больше не провёл ни одного матча и вернулся на корт только в январе 2018-го.

Спустя полгода после возвращения уроженец Белграда как раз и начал свою невероятную победную серию в столице Англии, которая продолжается по сей день. Джокович четыре раза подряд (2018, 2019, 2021, 2022) не знал себе равных на Уимблдоне, благодаря чему довёл общее количество титулов, завоёванных на английском «Шлеме», до семи. И, судя по форме, в которой сейчас пребывает 36-летний спортсмен, останавливаться на данной отметке он не собирается.

Ведь перед ним сейчас маячит выполнение потрясающей задачи в виде сбора «Большого шлема» — четырёх титулов на ТБШ в течение одного сезона. После побед в Мельбурне и Париже Новак приехал в Лондон за очередным титулом и пока что очень уверенно продвигается по турнирной сетке. В первых трёх матчах турнира сербский спортсмен не проиграл ни одного сета, а победа в третьем круге над швейцарцем Станисласом Вавринкой (6:3, 6:1, 7:6) позволила ему повторить очередное историческое достижение.

Джокович одержал 31-ю победу подряд на кортах Уимблдона, благодаря чему сравнялся с американцем Питом Сампрасом (1997–2001). В Открытой эре на английском «Шлеме» за всю историю было только две беспроигрышных серии длиннее: у швейцарца Роджера Федерера (40) и шведа Бьорна Борга (41). Победная же серия Сампраса в 2001 году оборвалась как раз на стадии четвёртого круга, когда в пятисетовом сверхнапряжённом поединке он проиграл на тот момент восходящей звезде мирового тенниса – Федереру.

Очередным же соперником Новака на пути к новому титулу стал 26-летний поляк Хуберт Хуркач. По личным встречам Джокович вёл со счётом 5-0. Они играли на всех типах покрытий, в том числе и на Уимблдоне-2019. Тогда Новак победил в четырёх партиях — 7:5, 6:7 (5), 6:1, 6:4. В этом же году они уже встречались в Дубае, тот поединок завершился со счётом 6:3, 7:5 — как обычно, в пользу серба.

Примечательно, что к очной встрече не только Джокович, но и сам Хуркач подошёл без потерь сетов на этом Уимблдоне. Более того, за девять сыгранных партий Хуберт не позволил своим соперникам сделать ни единого (!) брейка. Такой убойной статистикой в Лондоне не мог похвастаться даже сам Новак, однажды всё-таки допустивший осечку на своей подаче. С ним это произошло ещё в матче первого круга с аргентинцем Педро Качином. Неудивительно, что с таким грандиозным показателем по выигранным геймам на своих подачах Новак и Хуберт уже в первом сете с ходу добрались до тай-брейка. Причём сделали это невероятно быстро, затратив всего 38 минут на 12 сыгранных геймов.

В решающий момент партии первым неожиданно дрогнул сербский чемпион. При счёте 3:3 Джокович дал двойную ошибку, позволив поляку вырваться вперёд с мини-брейком. Хуберт очень быстро конвертировал это преимущество в тройной сетбол, и здесь уже Новак вцепился в соперника мёртвой хваткой. Включив чемпионский инстинкт и скрупулёзно собрав все ошибки поляка, Джокович выиграл пять розыгрышей подряд и оставил тай-брейк за собой – 7:6 (8:6).

Стоит заметить, что важнейший розыгрыш был сыгран на третьем сетболе, когда Хуркач сначала исполнил мощнейшую подачу и получил инициативу в розыгрыше, но после этого допустил грубейшую ошибку, пробив кроссом с хафкорта в сетку. Судя по всему, этот обидный срыв как раз и вывел поляка из равновесного состояния, так как в двух следующих розыгрышах Новак его банально перетерпел.

Во втором сете Хуберт начал чаще сбоить на своей подаче, что стало приводить к появлению брейк-пойнтов у Джоковича. Четыре из них (один ещё в начале сета, а три со счёта 0:40 в восьмом гейме) поляк отыграл самостоятельными усилиями, а на пятом (также в восьмом гейме) случился редчайший момент. Хуберт оказался у сетки и каким-то чудом среагировал на резкий обводящий удар, зацепив мяч ракеткой. Получился почти случайный удар под сетку с обратным вращением, Джокович добежал до этого мяча, но, пытаясь дотянуться до него, упал на сетку — да и пробил всё равно не в корт.

В итоге дело дошло до второго тай-брейка подряд, на котором Хуркач опять упустил хороший шанс. При счёте 4:4 польский спортсмен сумел сделать мини-брейк и следующими двумя мячами мог выигрывать партию, ведь в обоих случаях были его подачи. Однако Джокович сделал два мини-брейка подряд и уже сам подавал на сет. С первого сетбола выиграть партию серб не сумел, но через несколько минут всё-таки сделал это, уже находясь на приёме чужой подачи – 7:6 (8:6).

Для сербского уникума этот тай-брейк стал 14-м (!) кряду, который он выиграл на ТБШ. Доиграть матч в воскресенье теннисистам не позволили суровые английские правила. На момент завершения второго сета у теннисистов оставалось чуть больше 20 минут до 23:00 по Лондону, за такое время явно не успели бы они доиграть. Чтобы не делать паузу в напряжённый момент партии, организаторы английского мэйджора решили сразу остановить встречу.

Доигровка встречи была назначена в понедельник. Вообще, Хуберт умеет совершать яркие камбэки в доигровках. Хорошо памятен его матч с Даниилом Медведевым – как раз на Уимблдоне в 2021-м. Тогда во второй день противостояния поляк сумел отыграться с 1-2 и добыл волевую победу. Но на этот раз задача перед Хубертом стояла в разы сложнее. Отыгрываться нужно было с 0-2, а не с 1-2, да ещё и делать это надо было в матче с самим Джоковичем.

В третьей партии теннисисты продолжали равномерно брать свои подачи, и так продолжалось вплоть до 12-го гейма, когда Хуркач перешёл в нападение. Полуфиналист Уимблдона-2021 заработал двойной сетбол на приёме и со второй возможности оформил вообще первый брейк в этом матче. На втором сетболе Хуберт резко бросился в атаку и точно пробил справа в угол, а серб из обороны ответил в сетку – 7:5 в пользу поляка. Так Джокович проиграл свой первый сет на этом Уимблдоне.

Но зайти на камбэк у поляка всё-таки не получилось. Затягивать доигровку и превращать её в полноценный марафон не входило в планы Новака. В седьмом гейме четвёртого сета серб на приёме вцепился в своего оппонента, выдал серию эффектных розыгрышей и всё-таки нашёл способ брейкануть феноменально подавшего оппонента. В 68-м гейме на своей подаче на этом турнире Хуркач впервые (!) позволил себя брейкануть на Уимблдоне-2023. И этот момент стоил ему всего матча. Со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (8:6), 5:7, 6:4 Джокович дожал своего соперника и оформил путёвку в четвертьфинал.

Таким образом, 36-летний Новак продлил победную серию на кортах Уимблдона до 32 матчей, превзойдя вышеупомянутое достижение Сампраса. Впереди остались только серии Федерера и Борга. А пока на повестке дня у Новака четвертьфинал с россиянином Андреем Рублёвым. В начале 2023 года Новак и Андрей уже встречались на аналогичной стадии ТБШ в Мельбурне, и тогда никакой борьбы не получилось. Спустя полгода 25-летний Рублёв постарается продемонстрировать, какие уроки он вынес из январского разгрома, когда за три сета Андрей в общей сложности выиграл всего семь геймов. Четвертьфинал между сербом и россиянином состоится 11 июля.