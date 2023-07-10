WTA выступила с заявлением о рукопожатиях украинок с белорусками и россиянками

Женская теннисная ассоциация (WTA) сделала заявление относительно послематчевых рукопожатий между спортсменками из Украины с представительницами России и Беларуси.

Поводом для того, чтобы WTA официально высказала свою позицию, стал инцидент после матча 1/8 финала Уимблдона между Элиной Свитолиной и Викторией Азаренко. Опытная белоруска не стала ждать рукопожатия от украинки, потому что Свитолина неоднократно говорила, что принципиально отказывается от послематчевой традиции. Однако болельщики решили, что это Азаренко отказалась пожать руку Свитолиной, и освистали Викторию. Элина на послематчевой пресс-конференции попросила WTA обозначить свою позицию.

«WTA с уважением относится к позиции украинских спортсменок, отказывающихся от традиционного рукопожатия с соперницами из России и Беларуси по окончании матча, так как это личное решение. У нас одни из лучших болельщиков в мире, и мы благодарны им за их страсть и самоотверженность, а также за понимание и уважение к спортсменам», — говорится в заявлении WTA.