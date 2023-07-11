Чесноков: Рублёву будет крайне тяжело обыграть Джоковича

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков поделился ожиданиями от встречи седьмой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва и 23-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича в 1/4 финала Уимблдона.

«Андрей молодец, что вышел в четвертьфинал, но он провёл довольно тяжёлый пятисетовый матч против Бублика. Джокович сейчас находится в потрясающей форме, он здорово играет и пока не встретил большого сопротивления. Я думаю, Андрею будет крайне тяжело победить. Если вспомнить их предыдущий матч, который прошёл на Australian Open в этом году, то там борьба была только в первом сете, а дальше Джокович не оставил никаких шансов Рублёву», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Напомним, матч между Джоковичем и Рублёвым пройдёт сегодня, 11 июля. Встреча начнётся не ранее 17:00 мск. По личным встречам преимущество на стороне сербского теннисиста (3-1).