Юбэнкс — о выходе в 1/4 Уимблдона: я иду к своей мечте

43-я ракетка мира американец Кристофер Юбэнкс высказался о выходе в четвертьфинал Уимблдона-2023. Для 27-летнего теннисиста это дебют на данной стадии турниров «Большого шлема».

В матче 1/8 финала Юбэнкс со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 3:6, 6:4, 6:4 неожиданно обыграл пятую ракетку мира из Греции Стефаноса Циципаса (5).

«Я иду к своей мечте. Это просто безумие, если учесть весь контекст… Я старался концентрироваться на каждом отдельно взятом матче, как бы банально это ни звучало. Мне до сих пор не верится.

Самое забавное в теннисе, что невозможно постоянно показывать свою лучшую игру, но в некоторые моменты надо действовать очень хорошо. Думаю, сегодня у меня это получилось. В ключевые моменты я действовал очень чётко. Да, спады были, это нормально, когда впервые доходишь до четвёртого круга «Шлема». Однако в нужные моменты я играл цепко», — приводит слова Юбэнкса пресс-служба ATP.

Следующим соперником Юбэнкса на Уимблдоне станет чемпион US Open — 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (3).