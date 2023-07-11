Руне – про Алькараса: один раз мы играли в парном разряде

Шестая ракетка мира датчанин Хольгер Руне поделился эмоциями от предстоящего матча с испанцем Карлосом Алькарасом (первый в рейтинге АТР).

«Иметь возможность играть в четвертьфинале против игрока вашего возраста, занимающего первое место в рейтинге, — это потрясающе. Я очень жду этого матча.

Он всегда был очень страстным игроком на корте, я бы сказал, с большим количеством энергии. Я думаю, что он такой же, как и в 14 лет, только намного лучше.

Я уже говорил: здорово видеть, что так много молодых игроков начинают показывать хорошие результаты в туре.

Да, один раз мы играли в парном разряде в Petits As. Надеюсь, мы сможем сделать это снова, но теперь мы собираемся сражаться друг против друга», – сказал Руне на пресс-конференции.