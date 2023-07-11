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Рублёв восьмой раз в карьере проиграл в четвертьфинале турнира «Большого шлема»

Рублёв восьмой раз в карьере проиграл в четвертьфинале турнира «Большого шлема»
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Российский теннисист Андрей Рублёв, который сегодня, 11 июля, в четырёх сетах проиграл в четвертьфинале Уимблдона семикратному победителю турнира, сербу Новаку Джоковичу, потерпел поражение на этой стадии турниров «Большого шлема» уже восьмой раз в карьере. При этом Рублёву никогда не удавалось пробиться в полуфиналы «Шлемов».

Ранее россиянин дважды проигрывал в 1/4 финала Australian Open (в 2021 и в 2023 году), дважды — в четвертьфиналах «Ролан Гаррос» (в 2020 и 2022 году) и трижды — в 1/4 финала US Open (в 2017, 2020 и 2022 году). В нынешнем сезоне Андрей Рублёв впервые пробился в четвертьфинал Уимблдона, где потерпел поражение.

Также в четвертьфинале Уимблдона сегодня проиграл Роман Сафиуллин. Таким образом, в основной сетке турнира остался только один россиянин — третья ракетка мира Даниил Медведев, который проведёт свой матч 1/4 финала турнира завтра.

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