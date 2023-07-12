Уимблдон-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 12 июля

Сегодня, 12 июля, пройдут заключительные четвертьфинальные матчи Уимблдонского теннисного турнира в женском одиночном разряде, определится вторая полуфинальная пара.
Вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси сыграет с 25-й сеяной американкой Мэдисон Кис. В другом четвертьфинале поборются прошлогодние финалистки Онс Жабер из Туниса и представительница Казахстана Елена Рыбакина.
Уимблдон. Расписание матчей. Женщины. 1/4 финала
15:00. Мэдисон Кис (США, 25) — Арина Соболенко (Беларусь, 2)
15:30. Онс Жабер (Тунис, 6) — Елена Рыбакина (Казахстан, 3)
Накануне первая ракетка мира полька Ига Свёнтек уступила украинке Элине Свитолиной, получившей уайлд-кард от организаторов, со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 2:6. Четвёртая сеяная американка Джессика Пегула проиграла представительнице Чехии Маркете Вондроушовой – 4:6, 6:2, 4:6. За выход в финал Свитолина сыграет с Вондроушовой.
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