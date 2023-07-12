Уимблдон-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 12 июля

Сегодня, 12 июля, пройдёт десятый день Уимблдона. Состоятся последние матчи четвертьфиналов, в одном из которых за выход в полуфинал поборется россиянин, третья ракетка мира Даниил Медведев.
Медведев остаётся последним российским теннисистом на турнире. Его соперником в 1/4 финала Уимблдона будет 43-я ракетка мира из США Кристофер Юбэнкс, который в 2023 году впервые в карьере вошёл в топ-100 и взял первый титул ATP. Матч Медведева и Юбэнкса пройдёт вторым запуском на корте №1 и начнётся приблизительно в 16:30 мск.
На центральном корте за выход в полуфинал будут бороться первая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас и шестая ракетка мира из Дании Хольгер Руне. Оба теннисиста не показывали выдающихся выступлений на траве до 2023 года: испанец на Уимблдоне доходил максимум до 1/8 финала (в 2022 году), а датчанин до этого сезона не выигрывал ни одного матча на травяном «Шлеме». Их матч поставлен вторым запуском и начнётся около 17:00 мск.
Уимблдон. Расписание и примерное время начала матчей. 12 июля. Мужчины
Центральный корт
17:00 Карлос Алькарас (Испания, 7) — Хольгер Руне (Дания, 6)
Корт №1
16:30 Даниил Медведев (Россия, 3) — Кристофер Юбэнкс (США)
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