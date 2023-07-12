Стикерпак с Даниилом Медведевым и Андреем Рублёвым появился в соцсетях «Чемпионата»
Поделиться
«Чемпионат» совместно с «Одноклассниками» создали стикеры со звёздами российского тенниса — третьей ракеткой мира Даниилом Медведевым и Андреем Рублёвым (7-й в рейтинге ATP).
Напомним, накануне Андрей Рублёв проиграл сербскому теннисисту Новаку Джоковичу в матче 1/4 финала Уимблдона-2023. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:1, 6:4, 6:3 в пользу действующего чемпиона турнира.
Даниил Медведев продолжает своё выступление на Уимблдоне. Сегодня, 12 июля, российский спортсмен сыграет в четвертьфинале турнира с американским спортсменом Кристофером Юбэнксом. Поединок теннисистов поставлен вторым запуском на первом корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Англия) и начнётся не раньше 16:30 мск.
Комментарии
- 12 июля 2023
-
14:45
-
14:35
-
14:13
-
14:10
-
14:00
-
13:40
-
13:30
-
13:25
-
13:25
-
13:03
-
12:36
-
12:35
-
12:30
-
12:13
-
11:55
-
11:46
-
11:13
-
11:11
-
10:53
-
10:52
-
10:16
-
10:06
-
09:44
-
09:44
-
09:33
-
09:27
-
09:00
-
08:32
-
08:00
-
00:54
-
00:10
- 11 июля 2023
-
23:50
-
23:47
-
23:41
-
23:32
Партнерский контент