Стикерпак с Даниилом Медведевым и Андреем Рублёвым появился в соцсетях «Чемпионата»

«Чемпионат» совместно с «Одноклассниками» создали стикеры со звёздами российского тенниса — третьей ракеткой мира Даниилом Медведевым и Андреем Рублёвым (7-й в рейтинге ATP).

Напомним, накануне Андрей Рублёв проиграл сербскому теннисисту Новаку Джоковичу в матче 1/4 финала Уимблдона-2023. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:1, 6:4, 6:3 в пользу действующего чемпиона турнира.

Даниил Медведев продолжает своё выступление на Уимблдоне. Сегодня, 12 июля, российский спортсмен сыграет в четвертьфинале турнира с американским спортсменом Кристофером Юбэнксом. Поединок теннисистов поставлен вторым запуском на первом корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Англия) и начнётся не раньше 16:30 мск.