Соболенко: несмотря на то что зрители больше поддерживали Кис, мне всё равно понравилось

Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о победе в матче 1/4 финала Уимблдона-2023 с американкой Мэдисон Кис. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу белоруски.

«Огромное спасибо за атмосферу. Несмотря на то что зрители больше поддерживали соперницу, мне всё равно понравилось играть перед этой публикой.

Если сравнивать меня нынешнюю с той, что выступала на Уимблдоне-2021, я сильно изменилось. Думаю, теперь я другой игрок. Я действительно на это надеюсь. Сделаю всё возможное, чтобы пройти ещё дальше», — сказала Соболенко после матча.

В полуфинале Арина Соболенко встретится с победительницей матча между прошлогодними финалистками Уимблдона – Еленой Рыбакиной (Казахстан, 3) или Онс Жабер (Тунис, 6).