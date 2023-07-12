Соболенко: несмотря на то что зрители больше поддерживали Кис, мне всё равно понравилось
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Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о победе в матче 1/4 финала Уимблдона-2023 с американкой Мэдисон Кис. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу белоруски.
«Огромное спасибо за атмосферу. Несмотря на то что зрители больше поддерживали соперницу, мне всё равно понравилось играть перед этой публикой.
Если сравнивать меня нынешнюю с той, что выступала на Уимблдоне-2021, я сильно изменилось. Думаю, теперь я другой игрок. Я действительно на это надеюсь. Сделаю всё возможное, чтобы пройти ещё дальше», — сказала Соболенко после матча.
В полуфинале Арина Соболенко встретится с победительницей матча между прошлогодними финалистками Уимблдона – Еленой Рыбакиной (Казахстан, 3) или Онс Жабер (Тунис, 6).
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