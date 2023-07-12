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Алькарас — Руне: испанец выиграл второй сет подряд в матче 1/4 финала Уимблдона

Алькарас — Руне: испанец выиграл второй сет подряд в матче 1/4 финала Уимблдона
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Завершился второй сет матча 1/4 финала Уимблдона-2023, в котором первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас встречается с представителем Дании Хольгером Руне (шестой в рейтинге АТР). Победу в этом сете со счётом 6:4 одержал испанский спортсмен.

Второй сет продлился 35 минут. Встреча проходит на центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карлос Алькарас — Хольгер Руне в четвертьфинале Уимблдона-2023.

Уимблдон (м). 1/4 финала
12 июля 2023, среда. 18:10 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 6    
6 3 		4 4    
             
Хольгер Руне
6
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

Ранее спортсмены встречались на корте в официальных матчах два раза. Карлос Алькарас и Хольгер Руне одержали по одной победе. Напомним, мужской турнир Уимблдона-2023 завершится 16 июля. Действующим чемпионом соревнований является серб Новак Джокович.

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