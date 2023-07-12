Алькарас — Руне: испанец выиграл второй сет подряд в матче 1/4 финала Уимблдона
Поделиться
Завершился второй сет матча 1/4 финала Уимблдона-2023, в котором первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас встречается с представителем Дании Хольгером Руне (шестой в рейтинге АТР). Победу в этом сете со счётом 6:4 одержал испанский спортсмен.
Второй сет продлился 35 минут. Встреча проходит на центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карлос Алькарас — Хольгер Руне в четвертьфинале Уимблдона-2023.
Уимблдон (м). 1/4 финала
12 июля 2023, среда. 18:10 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|4
|4
6
Хольгер Руне
Х. Руне
Ранее спортсмены встречались на корте в официальных матчах два раза. Карлос Алькарас и Хольгер Руне одержали по одной победе. Напомним, мужской турнир Уимблдона-2023 завершится 16 июля. Действующим чемпионом соревнований является серб Новак Джокович.
Комментарии
- 12 июля 2023
-
20:58
-
20:50
-
20:31
-
20:31
-
20:24
-
20:12
-
20:07
-
20:00
-
19:54
-
19:50
-
19:40
-
19:30
-
19:27
-
19:20
-
19:17
-
19:14
-
19:12
-
18:58
-
18:55
-
18:45
-
18:42
-
18:36
-
18:32
-
18:12
-
18:06
-
17:52
-
17:42
-
17:31
-
17:22
-
17:00
-
16:50
-
16:34
-
16:23
-
16:07
-
15:45
Партнерский контент