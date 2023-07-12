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Алькарас — Руне: испанец выиграл второй сет подряд в матче 1/4 финала Уимблдона

Завершился второй сет матча 1/4 финала Уимблдона-2023, в котором первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас встречается с представителем Дании Хольгером Руне (шестой в рейтинге АТР). Победу в этом сете со счётом 6:4 одержал испанский спортсмен.

Второй сет продлился 35 минут. Встреча проходит на центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карлос Алькарас — Хольгер Руне в четвертьфинале Уимблдона-2023.

Ранее спортсмены встречались на корте в официальных матчах два раза. Карлос Алькарас и Хольгер Руне одержали по одной победе. Напомним, мужской турнир Уимблдона-2023 завершится 16 июля. Действующим чемпионом соревнований является серб Новак Джокович.