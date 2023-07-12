Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кристофер Юбэнкс побил рекорд Андре Агасси по количеству ударов навылет на одном Уимблдоне

Кристофер Юбэнкс побил рекорд Андре Агасси по количеству ударов навылет на одном Уимблдоне
Аудио-версия:
Комментарии

43-я ракетка мира, американский теннисист Кристофер Юбэнкс на Уимблдоне-2023 побил рекорд восьмикратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира американца Андре Агасси по количеству ударов навылет, выполненных в рамках одного выступления на травяном ТБШ.

На Уимблдоне-2023 Юбэнкс дошёл до четвертьфинала, его путь сопроводил 321 виннерс. Рекорд Агасси держался с 1992 года, тогда великий американец сделал 317. Отметим, что Агасси в том году провёл на турнире семь матчей и стал чемпионом.

Напомним, в четвертьфинале Уимблдона Юбэнкса со счётом 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1 обыграл чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев (3). Поединок теннисистов продлился ровно три часа. За дебютный выход в финал Уимблдона Медведев сразится с испанцем Карлосом Алькарасом (1).

Материалы по теме
В двух шагах от титула! Медведев подарил яркий камбэк и впервые — в 1/2 финала Уимблдона
В двух шагах от титула! Медведев подарил яркий камбэк и впервые — в 1/2 финала Уимблдона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023