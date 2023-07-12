Кристофер Юбэнкс побил рекорд Андре Агасси по количеству ударов навылет на одном Уимблдоне

43-я ракетка мира, американский теннисист Кристофер Юбэнкс на Уимблдоне-2023 побил рекорд восьмикратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира американца Андре Агасси по количеству ударов навылет, выполненных в рамках одного выступления на травяном ТБШ.

На Уимблдоне-2023 Юбэнкс дошёл до четвертьфинала, его путь сопроводил 321 виннерс. Рекорд Агасси держался с 1992 года, тогда великий американец сделал 317. Отметим, что Агасси в том году провёл на турнире семь матчей и стал чемпионом.

Напомним, в четвертьфинале Уимблдона Юбэнкса со счётом 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1 обыграл чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев (3). Поединок теннисистов продлился ровно три часа. За дебютный выход в финал Уимблдона Медведев сразится с испанцем Карлосом Алькарасом (1).