Онс Жабер: Рыбакина, Соболенко, Александрова, Квитова — очень тяжёлые соперницы

Шестая ракетка мира теннисистка из Туниса Онс Жабер прокомментировала своё выступление в четвертьфинальном матче Уимблдона-2023.

«Не могу сказать, насколько сложная наша часть сетки. Но я считаю, что все потрясающие игроки на траве играют в нашей части. Елена, Соболенко, Александрова, Квитова. Очень тяжёлые соперницы.

Считаю, что наша часть сильнее другой. Но любой финал «Большого шлема» – это финал, и ты можешь многое поменять. Я буду фокусироваться на полуфинале, и посмотрим, что будет дальше.

Полуфинал будет тяжёлым. Наверное, я буду кричать, она будет кричать. Как по мне, будет что-то очень похожее на сегодня. Я буду стараться сохранять концентрацию и использовать каждый шанс. Арина более эмоциональная, чем Елена. Не уверена, хорошо это или плохо, завтра увидим. Буду готовиться к реваншу за поражение два года назад. Мне нечего терять, я выйду и буду играть, как сегодня во втором и третьем сетах», – сказала Жабер на послематчевой пресс-конференции.