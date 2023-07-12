Хольгер Руне пожаловался на плохое самочувствие после поражения от Алькараса на Уимблдоне
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Шестая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал поражение от испанца Карлоса Алькараса в четвертьфинале Уимблдона-2023. Руне проиграл первой ракетке мира со счётом 6:7 (3:7), 4:6, 4:6.
«Я чувствовал себя не лучшим образом, но не хотел разочаровывать публику. Пытался бороться до конца. Но сегодня, когда я встал утром, то уже чувствовал себя не очень хорошо. У меня не было той энергии, которая у меня обычно присутствует в матчах. Такое бывает. Иногда, когда играешь во многих турнирах, по много матчей, ты начинаешь это понимать. В прошлом году на «Мастерсе» в Париже я тоже такое чувствовал, но всё прошло хорошо. Думаю, это часть пути. Это нормально, мы все люди», — сказал Руне на послематчевой пресс-конференции.
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