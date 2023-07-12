Определились полуфинальные пары Уимблдона в мужском одиночном разряде

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На Уимблдоне-2023 определились полуфиналисты турнира в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с этими парами.

Уимблдон-2023. Полуфинальные пары. Мужчины

Карлос Алькарас (Испания) – Даниил Медведев (Россия)

Янник Синнер (Италия) – Новак Джокович (Сербия).

В сегодняшних четвертьфинальных встречах первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас со счётом 7:6 (7:3), 6:4, 6:4 одолел шестую ракетку мира, спортсмена из Дании Хольгера Руне, а в параллельном матче российский теннисист Даниил Медведев со счётом 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1 обыграл 43-ю ракетку мира, американца Кристофера Юбэнкса.

Мужской Уимблдон-2023 продлится до 16 июля. Стоит отметить, что действующим чемпионом Уимблдона является сербский теннисист третья ракетка мира Новак Джокович, который в финальном матче обыграл австралийца Ника Кирьоса (40-й в рейтинге АТР).