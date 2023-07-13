Уимблдон-2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 12 июля

Вчера, 12 июля, завершился десятый день Уимблдона. Состоялись два четвертьфинальных матча турнира и определилась все полуфинальные пары.

Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев со счётом 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1 одолел 43-ю ракетку мира, американца Кристофера Юбэнкса. В параллельном матче первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас со счётом 7:6 (7:3), 6:4, 6:4 одержал победу над шестой ракеткой мира, спортсменом из Дании Хольгером Руне.

Уимблдон—2023. Результаты матчей 12 июля. Мужчины

Даниил Медведев (Россия) – Кристофер Юбэнкс (США) – 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1.

Карлос Алькарас (Испания) – Хольгер Руне (Дания) — 7:6 (7:3), 6:4, 6:4.

В четверг, 13 июля, в мужской сетке турнира выходной день, свои полуфинальные встречи теннисисты проведу в пятницу, 14 июля.