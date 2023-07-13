Tennis World USA: Мирра Андреева намерена получить французское гражданство

Восходящая звезда тенниса россиянка Мирра Андреева планирует получить французское гражданство, как недавно это сделала её соотечественница Варвара Грачёва, сообщает Tennis World USA.
16-летняя Андреева живёт и тренируется во Франции. Её сестра Эрика также теннисистка. Они обе родились в Красноярске, затем жили и тренировались в Москве, после чего переехали в академию в Каннах.
Напомним, Андреева успешно преодолела квалификационный раунд травяного турнира (выиграла три матча) и дошла до 1/8 финала в основной сетке Уимблдона (это первые для спортсменки соревнования на траве). В общей сложности юная Мирра заработала $ 265 тыс. В борьбе за выход в четвертьфинал Уимблдона Мирра проиграла в трёх сетах 18-й ракетке мира американке Мэдисон Кис.
Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 15 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.
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