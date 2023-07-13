Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Tennis World USA: Мирра Андреева намерена получить французское гражданство

Tennis World USA: Мирра Андреева намерена получить французское гражданство
Аудио-версия:
Комментарии

Восходящая звезда тенниса россиянка Мирра Андреева планирует получить французское гражданство, как недавно это сделала её соотечественница Варвара Грачёва, сообщает Tennis World USA.

16-летняя Андреева живёт и тренируется во Франции. Её сестра Эрика также теннисистка. Они обе родились в Красноярске, затем жили и тренировались в Москве, после чего переехали в академию в Каннах.

Напомним, Андреева успешно преодолела квалификационный раунд травяного турнира (выиграла три матча) и дошла до 1/8 финала в основной сетке Уимблдона (это первые для спортсменки соревнования на траве). В общей сложности юная Мирра заработала $ 265 тыс. В борьбе за выход в четвертьфинал Уимблдона Мирра проиграла в трёх сетах 18-й ракетке мира американке Мэдисон Кис.

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 15 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.

Материалы по теме
«Кто после Грачёвой?» Французы обсуждают, какие российские теннисисты ещё поменяют флаг
«Кто после Грачёвой?» Французы обсуждают, какие российские теннисисты ещё поменяют флаг
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023