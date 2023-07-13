16-летняя Мирра Андреева может стать француженкой? Разбираем ситуацию

В последнее время тема смены гражданства российскими спортсменами довольно часто появляется на повестке дня. Ещё не забылась история с российской (теперь уже бывшей) теннисисткой Варварой Грачёвой, которая уже официально стала француженкой. А тут ещё издание Tennis World USA, несмотря на название, представляющее ЮАР, опубликовало небольшую заметку, из которой следует, что 16-летняя звёздочка Мирра Андреева может последовать примеру Грачёвой и получить французский паспорт.

Как возникли эти слухи? Дело в том, что Мирра и её старшая сестра Эрика, также начинающая теннисистка, живут и тренируются во Франции. Обе они родились в Красноярске, затем жили и тренировались в Москве, после чего переехали в академию в Каннах. Параллели с Грачёвой, которая прожила в новой стране достаточное количество времени, сдала необходимые языковые тесты и получила французский паспорт, прослеживаются. Но на этом они и заканчиваются.

Лев Кассиль, агент Мирры, заявил, что информация о возможном получении подопечной гражданства Франции не соответствует действительности, и добавил, что готовится официальное опровержение. «Сегодняшняя информация о возможном получении Миррой гражданства Франции является ошибочной. Мы готовим опровержение», — сказал Кассиль в интервью «Чемпионату».

Но не всё так просто

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев указал, откуда может исходить опасность. По словам Тарпищева, родителей спортсменки активно «обрабатывают». Кто именно этим занимается, не уточняется — видимо, лица, заинтересованные в том, чтобы переманить Мирру под французский флаг.

«Это родители будут решать, а не Андреева. Конечно, их там с утра до ночи обрабатывают — мы, федерация, ничего сделать тут не можем. Мы ограничены сейчас, я даже на «Ролан Гаррос» не могу съездить, пообщаться», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Почему вообще возникла эта тема с Андреевой?

Появление на небосклоне новой звезды всегда привлекает внимание. Мирра в свои 16 лет если ещё и не вошла в элиту, то находится где-то на подступах к ней. В январе Андреева проиграла в финале юниорского Australian Open, а затем произвела фурор уже на взрослых турнирах.

На «тысячнике» в Мадриде юная теннисистка дошла до четвёртого круга, где её смогла остановить вторая ракетка мира Арина Соболенко. На «Ролан Гаррос» Мирра выбыла из борьбы в третьем круге, проиграв Кори Гауфф, другой представительнице первой десятки мирового рейтинга. Наконец, на Уимблдоне Андреева дошла до 1/8 финала, где проиграла Мэдисон Кис, хотя по ходу матча имела прекрасные шансы на победу. Благодаря этим успехам Мирра поднимется в топ-70 рейтинга WTA и уже напрямую будет попадать в сетки «Шлемов», без всяких квалификаций.

«Обречена на величие»

Крупные зарубежные СМИ также обращают внимание на Андрееву. Так, в Daily Mail посчитали, что Мирра «обречена на величие».

«Мирра покорила многих харизмой и обаянием. Она пять лет изучает английский язык, поэтому не так напряжена, как её некоторые старшие товарищи. Даже несмотря на давление, она всё воспринимает спокойно. Она рада быть обычным ребёнком, отдыхать за просмотром Netflix, как любая другая 16-летняя девушка. Впрочем, слово «обычный» скоро перестанет подходить к лексикону Андреевой. Мирра рассуждает не по годам зрело, и её подход предполагает прохождение пути до самой вершины.

Мирра Андреева на Уимблдоне-2023 Фото: Julian Finney/Getty Images

Кажется, никто не знает, в чём её секрет. Может быть, в выборе завтрака: яичница-болтунья с томатным соусом, две куриные сосиски, пять кусочков дыни, шесть кусочков арбуза и стакан ананасового сока. Что бы это ни было, Андреева выглядит обречённой на величие, даже если сейчас довольствуется тем, что она типичная 16-летняя девушка», — отмечается в материале издания.

Поделилась мнением об Андреевой и легендарная Мартина Хингис, пятикратная чемпионка ТБШ. Порой Мирру сравнивают именно с Хингис, которая в 17 лет уже громила всех на мэйджорах. «Она очень дисциплинированная, освоила все удары. Правда, иногда не контролирует заднюю линию, поэтому я бы хотела видеть её чуть более агрессивной. Но при этом Мирра не промахивается, она как стена. С ней уже трудно справиться, но, думаю, в будущем она сможет брать на себя больше ответственности, а также атаковать, когда будет шанс сделать это», — цитирует Хингис Tennis 365.