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Тарпищев: у Медведева есть все шансы, но Алькарас выглядит предпочтительнее

Тарпищев: у Медведева есть все шансы, но Алькарас выглядит предпочтительнее
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Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от встречи первой ракетки России Даниила Медведева с первым номером мирового рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале Уимблдона-2023.

«Алькарас знает, как играть против Медведева. Дане же надо будет искать контратакующие аргументы. Беда в том, что Даня далеко принимает и ресурсов атлетических Алькарасу хватает, чтобы добежать. Шансы есть, всё может быть, но испанец выглядит предпочтительнее», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, в завершившемся накануне четвертьфинале Уимблдона Карлос Алькарас со счётом 7:6 (7:3), 6:4, 6:4 одолел датчанина Хольгера Руне, а Даниил Медведев в параллельном матче со счётом 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1 обыграл американца Кристофера Юбэнкса.

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