Алькарас: это правда, что мой отец снимал тренировки Джоковича на Уимблдоне

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас рассказал, что его отец снимал тренировки Новака Джоковича на Уимблдоне.

«Мой отец — большой поклонник тенниса. Здесь, на Уимблдоне, он смотрит не только мои матчи. Я думаю, он приходит в Клуб в 11 утра, выходит в 10 вечера, смотрит матчи, наблюдает за тренировками многих игроков. У него была возможность посмотреть на Джоковича в реальности. Так что, да, наверное, он снял видео.

Способен ли я извлечь из этого какое-то преимущество? Не думаю. У меня есть много разных видео Джоковича. Не думаю, что это даёт мне что-то», – приводит слова Алькараса Eurosport.

Напомним, в завершившихся четвертьфинальных встречах британского травяного мэйджора Алькарас со счётом 7:6 (7:3), 6:4, 6:4 одолел Хольгера Руне, а Новак Джокович оказался сильнее Андрея Рублёва – 4:6, 6:1, 6:4, 6:3. В полуфинале испанец сыграет с Даниилом Медведевым, а серб встретится с Янником Синнером.