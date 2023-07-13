Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стало известно время начала матчей Медведева с Алькарасом и Джоковича с Синнером 14 июля

Стало известно время начала матчей Медведева с Алькарасом и Джоковича с Синнером 14 июля
Аудио-версия:
Комментарии

Организаторы Уимблдона опубликовали расписание полуфинальных матчей мужской сетки соревнований, которые состоятся завтра, 14 июля.

Откроет программу игрового дня встреча 23-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича и представителя Италии Янника Синнера. Матч поставлен первым запуском на центральном корте и начнётся примерно в 15:30 мск.

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет за выход в финал с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. Эта игра состоится вторым запуском и начнётся после игры Джоковича с Синнером не ранее 17:00 мск.

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн. Действующим победителем соревнований у мужчин является сербский теннисист Новак Джокович.

Материалы по теме
Медведеву не покорился полуфинал только на одном ТБШ. Итоги дня на Уимблдоне
Медведеву не покорился полуфинал только на одном ТБШ. Итоги дня на Уимблдоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023