Стало известно время начала матчей Медведева с Алькарасом и Джоковича с Синнером 14 июля

Организаторы Уимблдона опубликовали расписание полуфинальных матчей мужской сетки соревнований, которые состоятся завтра, 14 июля.
Откроет программу игрового дня встреча 23-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича и представителя Италии Янника Синнера. Матч поставлен первым запуском на центральном корте и начнётся примерно в 15:30 мск.
Российский теннисист Даниил Медведев сыграет за выход в финал с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. Эта игра состоится вторым запуском и начнётся после игры Джоковича с Синнером не ранее 17:00 мск.
Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн. Действующим победителем соревнований у мужчин является сербский теннисист Новак Джокович.
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