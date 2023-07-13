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Уимблдон-2023: турнирная сетка, результаты 12 июля, расписание матчей, мужчины, женщины, как сыграли теннисисты России

Медведеву не покорился полуфинал только на одном ТБШ. Итоги дня на Уимблдоне
Даниил Сальников
Даниил Медведев на Уимблдоне-2023
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В юниорских турнирах Корнеева и Дёмин пробились в восьмёрки сильнейших.

В среду, 12 июля, на самом известном в мире турнире на траве завершились четвертьфиналы. Было проведено четыре матча одиночного разряда – два у мужчин в верхней половине сетки и два у женщин в нижней. В них принял участие и Даниил Медведев. Но обо всём по порядку.

Итоги 10-го дня. 12 июля, среда

Даниил Медведев проводил уже пятый матч на турнире, и впервые дело дошло до пятого сета, причём американцу Кристоферу Юбэнксу россиянин уступал 1:2 по сетам, но четвёртую партию Даниил взял на тай-брейке, выровнял счёт по партиям – 2:2, а в решающей заметно прибавил на фоне подуставшего соперника.

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Отметим, что для Медведева это первый полуфинал Уимблдона в карьере, а всего шестое попадание в четвёрку лучших на ТБШ.

Все полуфиналы Даниила Медведева на «Шлемах»:
Australian Open — финал (2021, 2022);
«Ролан Гаррос» — нет;
Уимблдон — пока 1/2 финала (2023);
US Open — титул (2021), финал (2019), 1/2 финала (2020).

Дальше россиянину играть с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом, который в трёх сетах справился с датчанином Хольгером Руне.

Уимблдон-2023. Мужчины. Сетка
Мужчины. 1/4 финала
Медведев (Россия, 3) – Юбэнкс (США) – 6:4, 1:6, 4:6, 7:6, 6:1.
Алькарас (Испания, 1) – Руне (Дания, 6) – 7:6, 6:4, 6:4.
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У женщин продолжились сенсации на этой стадии турнира. Накануне выбыли из борьбы две представительницы топ-4 посева – Ига Свёнтек (1) и Джессика Пегула (4). На сей раз борьбу на турнире прекратила прошлогодняя чемпионка Елена Рыбакина (3). Волевую победу в матче с ней одержала финалистка-2022 Онс Жабер (6), сумевшая взять реванш за поражение годичной давности. И лишь Арина Соболенко (2) продолжила борьбу на турнире. Она справилась с американкой Мэдисон Кис (25) и теперь за место в финале поспорит с Жабер (6).

Уимблдон-2023. Женщины. Сетка
Женщины. 1/4 финала
Соболенко (Беларусь, 2) – Кис (США, 25) – 6:2, 6:4.
Жабер (Тунис, 6) – Рыбакина (Казахстан, 3) – 6:7, 6:4, 6:1.
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Матчи 11-го дня. 13 июля, четверг

В этот день впервые за турнир у мужчин будет выходной, а женщины проведут оба полуфинала. За место в решающем матче сразятся Элина Свитолина – Маркета Вондроушова и Онс ЖаберАрина Соболенко.

Женщины. 1/2 финала
15:30 мск. Свитолина (Украина, WC) – Вондроушова (Чехия)
17:00. Жабер (Тунис, 6) – Соболенко (Беларусь, 2)
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Российские юниоры продолжают успешные выступления на турнире. Алина Корнеева (1) и Ярослав Дёмин (5) пробились в своих сетках уже до 1/4 финала. В четверг у наших юных теннисистов очередные попытки продвинуться по дистанции дальше.

Уимблдон-2023. Юноши. Сетка
Юноши. 1/4 финала
14:30. Дёмин (Россия, 5) – Беркета (Польша, 15).
Уимблдон-2023. Девушки. Сетка
Девушки. 1/4 финала
14:30. Корнеева (Россия, 1) – Коике (Япония, 8).
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