Медведеву не покорился полуфинал только на одном ТБШ. Итоги дня на Уимблдоне

В среду, 12 июля, на самом известном в мире турнире на траве завершились четвертьфиналы. Было проведено четыре матча одиночного разряда – два у мужчин в верхней половине сетки и два у женщин в нижней. В них принял участие и Даниил Медведев. Но обо всём по порядку.

Итоги 10-го дня. 12 июля, среда

Даниил Медведев проводил уже пятый матч на турнире, и впервые дело дошло до пятого сета, причём американцу Кристоферу Юбэнксу россиянин уступал 1:2 по сетам, но четвёртую партию Даниил взял на тай-брейке, выровнял счёт по партиям – 2:2, а в решающей заметно прибавил на фоне подуставшего соперника.

Отметим, что для Медведева это первый полуфинал Уимблдона в карьере, а всего шестое попадание в четвёрку лучших на ТБШ.

Все полуфиналы Даниила Медведева на «Шлемах»:

Australian Open — финал (2021, 2022);

«Ролан Гаррос» — нет;

— пока 1/2 финала (2023);

US Open — титул (2021), финал (2019), 1/2 финала (2020). Australian Open — финал (2021, 2022);«Ролан Гаррос» — нет; Уимблдон — пока 1/2 финала (2023);US Open — титул (2021), финал (2019), 1/2 финала (2020).

Дальше россиянину играть с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом, который в трёх сетах справился с датчанином Хольгером Руне.

Мужчины. 1/4 финала

Медведев (Россия, 3) – Юбэнкс (США) – 6:4, 1:6, 4:6, 7:6, 6:1.

Алькарас (Испания, 1) – Руне (Дания, 6) – 7:6, 6:4, 6:4.

Подробнее: – Юбэнкс (США) – 6:4, 1:6, 4:6, 7:6, 6:1.Алькарас (Испания, 1) – Руне (Дания, 6) – 7:6, 6:4, 6:4.

У женщин продолжились сенсации на этой стадии турнира. Накануне выбыли из борьбы две представительницы топ-4 посева – Ига Свёнтек (1) и Джессика Пегула (4). На сей раз борьбу на турнире прекратила прошлогодняя чемпионка Елена Рыбакина (3). Волевую победу в матче с ней одержала финалистка-2022 Онс Жабер (6), сумевшая взять реванш за поражение годичной давности. И лишь Арина Соболенко (2) продолжила борьбу на турнире. Она справилась с американкой Мэдисон Кис (25) и теперь за место в финале поспорит с Жабер (6).

Женщины. 1/4 финала

Соболенко (Беларусь, 2) – Кис (США, 25) – 6:2, 6:4.

Жабер (Тунис, 6) – Рыбакина (Казахстан, 3) – 6:7, 6:4, 6:1.

Подробнее: Соболенко (Беларусь, 2) – Кис (США, 25) – 6:2, 6:4.Жабер (Тунис, 6) – Рыбакина (Казахстан, 3) – 6:7, 6:4, 6:1.

Матчи 11-го дня. 13 июля, четверг

В этот день впервые за турнир у мужчин будет выходной, а женщины проведут оба полуфинала. За место в решающем матче сразятся Элина Свитолина – Маркета Вондроушова и Онс Жабер – Арина Соболенко.

Женщины. 1/2 финала

15:30 мск. Свитолина (Украина, WC) – Вондроушова (Чехия)

17:00. Жабер (Тунис, 6) – Соболенко (Беларусь, 2)

Подробнее: 15:30 мск. Свитолина (Украина, WC) – Вондроушова (Чехия)17:00. Жабер (Тунис, 6) – Соболенко (Беларусь, 2)

Российские юниоры продолжают успешные выступления на турнире. Алина Корнеева (1) и Ярослав Дёмин (5) пробились в своих сетках уже до 1/4 финала. В четверг у наших юных теннисистов очередные попытки продвинуться по дистанции дальше.

Юноши. 1/4 финала

14:30. Дёмин (Россия, 5) – Беркета (Польша, 15).

Девушки. 1/4 финала

14:30. Корнеева (Россия, 1) – Коике (Япония, 8).

Уимблдон проходит с 3 по 16 июля в Лондоне. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».