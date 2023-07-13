Синнер — о матче с Джоковичем: чувствую, что извлёк урок из прошлогоднего поражения

Восьмая ракетка мира итальянец Янник Синнер поделился ожиданиями и эмоциями от противостояния с сербом Новаком Джоковичем в полуфинале Уимблдона.

«Я взволнован. С нетерпением жду этого матча, потому что чувствую, что я многое извлёк из прошлогоднего урока. Чувствую, что за один год я многому научился и значительно улучшился. Физически, психологически всё ощущается немного по-другому, потому что сейчас я игрок топ-10, и я с нетерпением жду этой встречи.

Собираюсь пересмотреть прошлогодний четвертьфинал, зная, что это будет совершенно другой матч, потому что я уже другой, но чувствую, что и он стал лучше. Он играет превосходно, так что это будет очень сложное тактическое противостояние. Давайте посмотрим, как сложится ситуация — будем ли мы играть с закрытой крышей, будет ли дождь, солнце, ветер и тому подобное.

Приятно быть третьим итальянцем, дошедшим до полуфинала Уимблдона — это оправдывает множество проделанной мной на корте работы и жертв, и, безусловно, много для меня значит. С другой стороны, турнир для меня не закончен. Я счастлив, что могу сыграть свой первый полуфинал здесь, на этом особенном корте, против совершенно особенного игрока», — приводит слова Синнера Sportskeeda.

Полуфинальный матч Уимблдона-2023 между Синнером и Джоковичем состоится завтра, 14 июля, и начнётся примерно в 15:30 мск.