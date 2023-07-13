Анна Дмитриева: Медведев обыграл Юбэнкса только за счёт того, что держал себя в руках

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева поделилась впечатлениями от победы первой ракетки России Даниила Медведева над американцем Кристофером Юбэнксом в четвертьфинале Уимблдона.

«Начало было многообещающим. В какой-то степени оно успокоило Даню. Но затем с Юбэнксом случилось чудо — он заиграл феноменально. Как потом говорил Медведев, во втором и третьем сетах он потерял игру и ощущение. Это логично. Американец предложил сумасшедший темп и играл безошибочно.

Мне показалось, что Даниил выиграл только за счёт того, что держал себя в руках и ждал момента. Он где-то в душе понимал, что не до конца уверенный в себе Юбэнкс в решающий момент должен ошибиться. В четвёртом сете так и произошло — два мяча на тай-брейке всё решили. Но при этом Медведев сам не давал ему шанса. Четвёртый сет всё решил. После закончилась сумасшедшая игра американца. Медведев почувствовал, что если выиграл, то судьба на его стороне», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.