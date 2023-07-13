Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Веснина считает Алькараса фаворитом в полуфинале Уимблдона с Медведевым

Елена Веснина считает Алькараса фаворитом в полуфинале Уимблдона с Медведевым
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка и победительница трёх турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина высказалась о предстоящем полуфинале Уимблдона, в котором россиянин Даниил Медведев встретится с представителем Испании Карлосом Алькарасом.

«Нас ждёт увлекательный полуфинал Уимблдона! Наверное, Алькарас будет фаворитом в матче против Медведева. Испанец сейчас находится просто в превосходной форме. Тем более, последний их матч закончился победой Карлоса. Но это даже хорошо для Медведева. У Дани будет серьёзный настрой на реванш. На кону стоит финал Уимблдона. Оба игрока ещё не бывали там ни разу. Мотивация будет сумасшедшей. Нас ждёт прекрасный матч, будет настоящая рубка», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Материалы по теме
Карлос Алькарас — Даниил Медведев. Есть сомнения в первой ракетке России
Карлос Алькарас — Даниил Медведев. Есть сомнения в первой ракетке России
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023