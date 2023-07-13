Елена Веснина считает Алькараса фаворитом в полуфинале Уимблдона с Медведевым

Олимпийская чемпионка и победительница трёх турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина высказалась о предстоящем полуфинале Уимблдона, в котором россиянин Даниил Медведев встретится с представителем Испании Карлосом Алькарасом.

«Нас ждёт увлекательный полуфинал Уимблдона! Наверное, Алькарас будет фаворитом в матче против Медведева. Испанец сейчас находится просто в превосходной форме. Тем более, последний их матч закончился победой Карлоса. Но это даже хорошо для Медведева. У Дани будет серьёзный настрой на реванш. На кону стоит финал Уимблдона. Оба игрока ещё не бывали там ни разу. Мотивация будет сумасшедшей. Нас ждёт прекрасный матч, будет настоящая рубка», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.