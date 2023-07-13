«У меня будут шансы». Даниил Медведев – о битве с Алькарасом в полуфинале Уимблдона-2023

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев высказался о предстоящем матче с испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале Уимблдона-2023.

«Я обязательно постараюсь подготовиться к этому матчу тактически. Веду к тому, что, когда играешь с игроками такого калибра, как Карлос, Джокович, Маррей или Федерер, то понимаешь, что тебе много раз придётся что-то менять по ходу матча. Потому что даже если что-то будет работать, они попытаются это нейтрализовать, а если что-то работает не очень хорошо, то тебе самому придётся это менять.

Думаю, наш матч будет сопровождаться подобными вещами. При этом мы играем на траве, а на ней очень важна подача. Здесь пытаешься сделать один брейк и дальше удерживаешь свою подачу — именно так ты можешь выиграть на траве. Думаю, это будет очень интересный матч. Надеюсь, я смогу выложиться на все 100%. У меня будут шансы на победу», — приводит слова Медведева Eurosport.