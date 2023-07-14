Вондроушова — об Уимблдоне: то, что здесь сделала Мартина Навратилова, было безумием

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова, финалистка Уимблдона — 2023, поделилась воспоминаниями о своих соотечественницах, которые выигрывали этот турнир ранее, а также рассказала, как реагировала на игру чешки Каролины Муховой в финале «Ролан Гаррос».
«То, что здесь сделала Мартина Навратилова, было безумием. Думаю, все это знают. Это просто потрясающе. Это очень, очень сложно сделать хотя бы однажды. А она выиграла турнир не знаю сколько раз… Девять? Чувствую, что нам нужно просто равняться на это достижение. Конечно, я знаю про Мартину, хотя я и была очень маленькой. Но определённо знаю её не так хорошо, как Петру Квитову и Каролину Плишкову. Мы всё же немного ближе с ними.
Да, я разговаривала с Каролиной Муховой, когда она играла в Париже. Я очень сильно плакала, когда она проиграла в финале. Это было действительно грустно. У нас в Чехии так много отличных теннисистов. Мы все поддерживаем друг друга. Это очень приятно», — приводит слова Вондроушовой Sportskeeda.
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