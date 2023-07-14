Азаренко — о победе над Шараповой в финале Australian Open: думала: «Это будет мой день»
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась воспоминаниями о финальном матче Открытого чемпионата Австралии 2012 года, в котором спортсменка встречалась с россиянкой Марией Шараповой.
«В финале я играла с Шараповой. Я думала: «Ни за что не проиграю этот матч. Этого не произойдёт. Я выиграю». Помню, что в начале матча проигрывала со счётом 0:2, и тогда подумала: «Нет, это будет мой день. Сегодня будет мой день». Я переключила передачу и не оглядывалась назад», — приводит слова Азаренко Sportskeeda со ссылкой на подкаст William Hill's Upfront.
Напомним, в финале турнира Азаренко обыграла Шарапову со счётом 6:3, 6:0. Эта победа стала первой для Азаренко на турнирах «Большого шлема» и позволила стать первой ракеткой мира.
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