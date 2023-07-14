Ярослав Дёмин — Дарвин Бланш: текстовая трансляция полуфинала юниорского Уимблдона

Сегодня, 14 июля, состоятся матчи полуфиналов юниорского Уимблдона. За выход в финал поборется 17-летний российский теннисист Ярослав Дёмин, пятый по посеву на турнире. Его соперник — 15-летний американец Дарвин Бланш, девятый сеяный. Встреча спортсменов запланирована первым запуском на корте №18 и начнётся около 13:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Ярослава Дёмина и Дарвина Бланша за выход в финал юниорского Уимблдона.

Ярослав Дёмин является чемпионом юниорского «Ролан Гаррос» в парном разряде в 2023 году. Он единственный россиянин в мужской сетке юниорского Уимблдона: у остальных спортсменов из России были проблемы с получением виз в Великобританию.