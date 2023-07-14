Бывший тренер Агасси поддержал Медведева и Джоковича в борьбе за выход в финал Уимблдона

Брэд Гилберт, бывший тренер восьмикратного чемпиона турниров «Большого шлема» американского теннисиста Андре Агасси, поддержал россиянина Даниила Медведева и серба Новака Джоковича в борьбе за выход в финал Уимблдона.

Гилберт отметил, что погода в Лондоне всё ещё остаётся непредсказуемой: «Погода немного испортилась в этот день, поэтому матчи пройдут, вероятно, под крышей».

Затем тренер указал, что такой расклад пойдёт на пользу более опытным полуфиналистам Уимблдона: третьей ракетке мира из России Даниилу Медведеву, которому предстоит сыграть с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом, и семикратному чемпиону турнира сербу Новаку Джоковичу, который встретится с восьмой ракеткой мира из Италии Янником Синнером.

«Сегодня в игре на закрытом корте Уимблдона предпочтение следует отдать Медведеву и Джоковичу. Надеюсь, мы увидим два отличных матча, хотелось бы, чтобы был сыгран хотя бы один матч в пять сетов», — написал Гилберт в «Твиттере».