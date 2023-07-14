Экс-тренер Маррея: у Энди есть всё, чтобы побеждать кого-то вроде Циципаса

Джейми Дельгадо, бывший тренер британского теннисиста Энди Маррея, поделился мнением о физической форме спортсмена и о его выступлении на Уимблдоне. Во втором круге турнира британец вышел на пятую ракетку мира из Греции Стефаноса Циципаса, которому уступил в упорной борьбе в пяти сетах.

«Уверен, что он был опустошён поражением. У Энди были возможности выиграть этот матч, жеребьёвка давала ему возможность пройти далеко по сетке. На первый взгляд кажется, что ему действительно нравится история, которая связывает его с этим местом, однако я уверен, что сейчас он разочарован.

Он играл очень хорошо, отлично выглядел физически, быстро двигался. Как только он придёт в себя, он сможет достойно выступить на следующих турнирах.

Конечно, у Энди были рейтинговые цели, однако он борется, скорее, за крупные титулы, не за рейтинг. Всё ещё думаю, что он может выигрывать турниры, он показывает достаточную форму, чтобы побеждать кого-то вроде Циципаса. Ему просто было нужно немного удачи, чтобы пройти через этот матч. Я правда думаю, что он мог дойти до полуфинала Уимблдона.

Когда я наблюдаю за ним сейчас, даже кажется, что у него не было никаких проблем с бедром. Это, вероятно, само по себе большое достижение — он играет и двигается так же хорошо, как и раньше. Мы все иногда забываем, глядя на него, что у Энди была травма. Он усердно работал, чтобы заставить себя чувствовать себя так», — цитирует Дельгадо издание Eurosport.