Матс Виландер: сейчас Новак Джокович играет лучше, чем когда-либо
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Трёхкратный победитель «Ролан Гаррос» бывший шведский теннисист Матс Виландер прокомментировал победу серба Новака Джоковича над итальянцем Янником Синнером в полуфинале Уимблдона.
«С самого начала матча Новак стал играть более агрессивно, чем удивил соперника. Яннику было трудно удержаться на ногах, особенно в защите. Думаю, Новак всё так и задумывал. Сейчас он играет лучше, чем когда-либо. Он играл не против Надаля или Федерера, но становится лучше. И это впечатляет», — приводит слова Виландера Eurosport.
Напомним, матч завершился со счётом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4) в пользу Джоковича. В финале Уимблдона-2023 Джокович сыграет с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом, который ранее обыграл россиянина Даниила Медведева.
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