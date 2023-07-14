Джокович в пятый раз подряд вышел в финал Уимблдона! Предыдущие четыре он выиграл

В пятницу, 14 июля, на Уимблдонском турнире состоялись полуфинальные матчи в мужском одиночном разряде. В первом матче дня встретились итальянский теннисист Янник Синнер, посеянный под восьмым номером, и 23-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович (2).

21-летний Синнер впервые в карьере пробился в полуфинал мэйджора. И не только благодаря своему мастерству, которое у него, безусловно, присутствует, но и потому, что сетка у него оказалась довольно простой. Сеяные теннисисты, оказавшиеся в одной части сетки с итальянцем, дружно выбывали из соревнований, и в предыдущих пяти матчах Янник ни разу не сыграл с игроком, имевшим привилегии при жеребьёвке. В четвертьфинале ему достался Роман Сафиуллин, потерпевший поражение в четырёх партиях.

Джоковичу, которому в мае исполнилось 36 лет, пришлось чуть сложнее. Но на то он и Джокович, чтобы преодолевать трудности. Так, в третьем круге серб в трёх сетах расправился с трёхкратным чемпионом ТБШ Стэном Вавринкой, в четвёртом раунде в непростом поединке, который растянулся на два дня, сломил сопротивление поляка Хуберта Хуркача (17), не проигравшего до этого ни сета, а в четвертьфинале одержал волевую победу над Андреем Рублёвым (7) — 4:6, 6:1, 6:4, 6:3.

Для Синнера этот полуфинал, как уже упоминалось, был дебютным на ТБШ, а для Джоковича, страшно сказать, аж 46-м. Поэтому понятно, кто считался фаворитом новой встречи игроков. Особенно если учесть, что в обоих предыдущих противостояниях сильнее оказывался серб. И если победа Новака на «Мастерсе» в Монте-Карло двухлетней давности вышла довольно будничной (6:4, 6:2), то четвертьфинал прошлогоднего Уимблдона подарил настоящую драму. Тогда Джокович отыгрался с 0:2 по сетам: 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2!

Перед нынешним полуфиналом Джокович выделил сильные качества соперника. «Он играет на очень высоком уровне. Он любит играть на траве. Ему нравится играть на быстрых покрытиях, потому что он любит играть агрессивно и держать всё под контролем. Он сильно бьёт по мячу как справа, так и слева, стараясь быть тем, кто определяет ход матча с самого начала. Я хорошо знаю его манеру игры. Он очень молод, поэтому ожидаю, что он прогрессирует. Без сомнения, его подача стала лучше», — сказал он на пресс-конференции после выхода в четвертьфинал.

Янник Синнер играет на Уимблдоне-2023 Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Синнер же высказал мнение, что они с Джоковичем прибавили после прошлогоднего четвертьфинала. «Собираюсь пересмотреть прошлогодний четвертьфинал, зная, что это будет совершенно другой матч, потому что я уже другой. Но я чувствую, что и он стал лучше. Он играет превосходно, так что это будет очень сложное тактическое противостояние. Давайте посмотрим, как сложится ситуация: будем ли мы играть с закрытой крышей, будет ли дождь, солнце, ветер и тому подобное», — цитирует его Sportskeeda.

Также Янник рассказал о подготовке к матчу. «Мне очень повезло, потому что я много сплю. Если не заведу будильник, то не встану (улыбается). Это хорошо, потому что сон — лучшее восстановление. Потом, вечером перед игрой, я буду готовить, потому что я всегда это делаю. Пасту с томатным соусом. Это неизменно. Подход всегда будет таким же: быть очень сосредоточенным за 10 минут до матча, в то время как в предыдущие часы мне нравится просто играть, чтобы почувствовать мяч», — цитирует его OA Sport.

Семикратный чемпион ТБШ Матс Виландер согласился с тем, что Джокович является фаворитом. «Выход Синнера в полуфинал был вопросом времени. Он отличный игрок на траве, да и в целом прекрасный теннисист. Но, думаю, травяное покрытие будет для него лучшим, потому что он играет крайне агрессивно. Очевидно, что Джокович сегодня делает на корте такое, чего мы прежде никогда не видели. Он фаворит этого противостояния. Яннику будет очень сложно, но он должен верить в себя и в то, что у него есть хорошие шансы на победу», — цитирует его Eurosport.

В том же духе высказался и шестикратный чемпион мэйджоров Борис Беккер. При этом он намекнул, что его симпатии в этом противостоянии на стороне Синнера. «Мы все ждём реванша за 2022 год. Синнер должен сыграть матч жизни, чтобы получить шанс в этом матче», — написал Беккер в соцсетях.

Новак Джокович падает через сетку в матче с Хубертом Хуркачем на Уимблдоне-2023 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Синнер в самом начале игры дал понять, что нацелился на «матч жизни». Итальянец уже в первом гейме имел два брейк-пойнта, но не воспользовался ими. А вот Джокович во втором гейме сразу же взял подачу соперника — 2:0. Это и стало залогом успеха серба в первой партии. В пятом гейме, правда, у Янника был шанс отыграть брейк, но он вновь не использовал брейк-пойнт. Как результат, Новак при счёте 5:3 подавал на сет. Он заполучил двойной сетбол и сразу же использовал его, исполнив три эйса за гейм, — 6:3.

Во второй партии Джокович также довольно быстро захватил инициативу. При счёте 1:1 серб вышел на тройной брейк-пойнт и с третьей попытки реализовал его — 2:1 с брейком. А в четвёртом гейме возникли сразу две острые ситуации. В одном из розыгрышей Джокович резко пробил с криком, Синнер отразил удар, а судья остановил игру и отдал очко итальянцу. А после второго «ровно» серб получил предупреждение за затяжку времени перед подачей. Несмотря на это и на брейк-пойнт, который был у Янника, Новак всё же взял свою подачу — 3:1.

Новак Джокович в полуфинале с Янником Синнером на Уимблдоне-2023 Фото: Patrick Smith/Getty Images

После этого теннисисты взяли по гейму на подаче (4:2), а в седьмом гейме у Джоковича был двойной брейк-пойнт, то есть два скрытых сетбола. Синнер выбрался из этой ситуации, но это не помогло ему, так как сам он до брейк-пойнтов больше не добирался. Серб подавал на сет при 5:4 и отдал сопернику лишь один розыгрыш, начав гейм эйсом и закончив его точно так же, — 6:4. К этому моменту Синнер серьёзно опережал Джоковича по виннерсам (29:17); правда, и невынужденных ошибок у него было больше (21:12).

В третьем сете соперники поначалу не давали друг другу сделать брейк, хотя в третьем гейме Синнер подарил Джоковичу тройной брейк-пойнт, а потом взял пять очков подряд. Однако в 10-м гейме серб серьёзно рисковал потерять сет: итальянец при счёте 5:4 в свою пользу заработал двойной сетбол на приёме. Но Новак не позволил Яннику сократить отставание по партиям — 5:5. После этого Джокович изобразил некую пантомиму, сделав вид, что плачет и утирает слёзы.

Новак Джокович Фото: Кадр из трансляции

Взяв ещё по гейму на подаче, игроки перешли к тай-брейку. В нём первый мини-брейк сделал Синнер, но Джокович ещё до перехода успел отыграться. При счёте 4:4 серб сделал второй мини-брейк, после чего дважды взял свою подачу и закончил матч — 6:3, 6:4, 7:6 (7:4) за 2 часа 49 минут.

Вот так Джокович в девятый раз в карьере вышел в финал Уимблдона (причём в пятый раз подряд). В семи из этих решающих матчей он завоёвывал титул и лишь в 2013-м проиграл Энди Маррею. А начиная с 2018-го серб выиграл четыре Уимблдона подряд (в 2020 году турнир не состоялся из-за пандемии).

В финале Уимблдона-2023 Новак сыграет с победителем «верхнего» полуфинала, в котором третья ракетка мира Даниил Медведев сразится с лидером рейтинга ATP Карлосом Алькарасом. Этот матч также пройдёт сегодня, а финал состоится в воскресенье, 16 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».