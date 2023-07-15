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Камельзон: Алькарас был сильнее и увереннее. Я не увидел на корте настоящего Медведева

Камельзон: Алькарас был сильнее и увереннее. Я не увидел на корте настоящего Медведева
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Заслуженный тренер Российской Федерации по теннису Владимир Камельзон прокомментировал итоги полуфинала Уимблдона, в котором россиянин Даниил Медведев в трёх сетах проиграл испанцу Карлосу Алькарасу.

«Ещё до матча говорил, что Алькарас в игре с Медведевым будет фаворитом. Испанец сейчас является первой ракеткой мира и находится в превосходной форме! Алькарас был похож вчера на Надаля лучших времён. Он не понимал, как вообще может проиграть Медведеву. Карлос сыграл гораздо сильнее и увереннее, чем Даня. Он просто не оставил шансов Медведеву. Вчера очень подвела подача и выходы к сетке. Совсем не получилось найти свою игру, так бывает, к сожалению. Я не увидел вчера на корте настоящего Медведева. Очень надеюсь, что это был ежедневный разовый кризисный момент», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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