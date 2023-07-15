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Тренер Алькараса — о финале Уимблдона: мы должны забыть об истории, цифрах, всём остальном

Тренер Алькараса — о финале Уимблдона: мы должны забыть об истории, цифрах, всём остальном
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В прошлом первая ракетка мира, а ныне — тренер испанского теннисиста, действующего лидера рейтинга ATP Карлоса Алькараса, Хуан-Карлос Ферреро поделился мнением о финале Уимблдона, в котором Алькарас встретится с семикратным чемпионом турнира, сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

«Нам нужно извлечь уроки из того, что произошло в Париже. Конечно, здесь Джокович — неоспоримый фаворит, но это только благоприятно для Карлоса, потому что он может быть спокойнее. Нужно, чтобы он играл плавно, как делал это в течение всего турнира, кроме, разве что, матча с Руне, который был немного более напряжённым. Матч в финале может начаться с нервозности, потому что это финал Уимблдона, соперник может создавать трудности. Мы уже знаем, на что способен Джокович, поэтому должны строить планы на матч, зная, что произойдёт.

У нас была определённая инициатива для подготовки к матчу, но не знаю, будет ли придерживаться её Карлос или нет, потому что это заранее проигрышная битва. Вчера я посоветовал ему изолироваться от всего, что говорят о матче, говорят о том, достаточно ли он хорош для игры. Мы не будем придумывать новый распорядок дня: спокойно позанимаемся в спортивном зале, чтобы сохранить свежесть. Постараемся изолироваться от телефона и всей информации. А затем будем играть и получать удовольствие: он умеет делать это правильно, выкладываясь полностью и борясь в матче насмерть.

Если мы будем думать о гигантских достижениях Джоковича, мы сделаем их ещё больше. Мы забудем о статистике, иначе будет тяжело. Новак — игрок с двумя руками и двумя ногами, ему придётся провести хороший матч, чтобы победить Карлоса. Но мы знаем, что он может это сделать. Мы должны забыть об истории, цифрах и всём остальном, потому что весь этот груз может только усложнить нам игру.

Давайте не будет думать, что всё будет так, как в полуфинале с Медведевым. В Париже тоже было ощущение, что Карлос играет хорошо, но вмешались судороги. Нам нужно извлечь уроки из прошлого и добиваться большего. Иначе мы не переживём то, что ждёт нас завтра.

Слабые стороны Новака — то, что останется между мной и Карлосом. Мы достаточно хорошо знаем Джоковича, чтобы сказать, что завтра он будет ещё более сильным. Он разносторонний игрок, доказавший это множество раз: как в ударах справа, так и слева, как на физическом, так и на ментальном уровне. В таких матчах он невероятно силён, что и делает его лучшим в истории. Карлос всё же победил его однажды, затем случился Париж, так что мы пережили разный опыт. Нужно постараться, чтобы третий раз был лучше, чем предыдущие два», — приводит слова Ферреро испанское издание Marca.

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