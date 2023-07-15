Вондроушова получит $ 3 млн за победу на Уимблдоне
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Чешская теннисистка Маркета Вондроушова, которая сегодня, 15 июля, стала чемпионкой Уимблдона, в финале обыграв шестую ракетку мира из Туниса Онс Жабер, получит за победу на турнире $ 3,1 млн призовых. Теперь сумма её призовых за всю карьеру равняется $ 8,5 млн.
Онс Жабер за выход в финал заработала, в свою очередь, в два раза меньше: $ 1,5 млн. Её призовые за карьеру теперь составят $ 11,6 млн.
Отметим, что Маркета Вондроушова за победу на турнире заработала и 2000 очков, вследствие чего теннисистка поднимется на 32 строчки в рейтинге WTA и дебютирует в топ-10. Онс Жабер заработала 1300 рейтинговых очков, поэтому вплотную приблизится к пятой ракетке мира, француженке Каролин Гарсии: у Жабер будет 4847 очков, а у Гарсии — 4865.
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