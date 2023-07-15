Вондроушова дебютирует в топ-10 рейтинга WTA, выбив из него Касаткину

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова, чемпионка Уимблдона 2023 года, благодаря своей победе на турнире впервые в карьере попадёт в топ-10 рейтинга WTA, став десятой ракеткой мира уже в понедельник, 17 июля.

За победу на турнире «Большого шлема» Вондроушова заработала 2000 очков рейтинга: теперь суммарно у неё их будет 3106. Таким образом, чешка обойдёт нынешнюю десятую ракетку мира, россиянку Дарью Касаткину, на счету которой после Уимблдона, где она проиграла в третьем круге, будет 3010 рейтинговых очков.

Соперница Маркеты Вондроушовой по финалу, туниска Онс Жабер, заработала за этот турнир 1300 очков рейтинга. Она останется шестой ракеткой мира: отрыв от седьмой строчки, где находится американка Кори Гауфф, увеличится, возрастёт до 1457 очков, а отставание от пятой ракетки мира, француженки Каролин Гарсии, сократится — теперь их будет разделять всего 18 рейтинговых очков.