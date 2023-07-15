Павлюченкова вернётся в топ-100 рейтинга WTA, Мирра Андреева поднимется на 65-ю строчку

Сегодня, 15 июля, завершился Уимблдон в женском одиночном разряде. Стали известны расклады рейтинга WTA на понедельник, 17 июля.
Сразу две российские теннисистки войдут в топ-100 рейтинга WTA. Анастасия Павлюченкова благодаря четвертьфиналу турнира в Монпелье и выходу в финал соревнований в Контрексевиле заработала 110 очков рейтинга, что поможет ей подняться на 23 строчки и стать 96-й ракеткой мира. Отметим, что турнир в Контрексевиле ещё не завершён — завтра, 16 июля, Анастасия поспорит за титул с голландкой Аранчей Рус.
Также в топ-100 дебютирует 16-летняя россиянка Мирра Андреева: за успешно пройденную квалификацию и выход в 1/8 финала Уимблдона она заработала 249 рейтинговых очков, вследствие чего поднимется на 65-ю строчку в рейтинге WTA.
Украинка Элина Свитолина, выступавшая на Уимблдоне по защищённому рейтингу и пробившаяся в полуфинал турнира, за своё выступление получит 780 очков. Она поднимется на 49 позиций в рейтинге WTA, займёт 27-е место и станет первой ракеткой Украины, обойдя 28-ю ракетку мира Ангелину Калинину.
На 32 строчки рейтинга поднимется чемпионка Уимблдона, чешская теннисистка Маркета Вондроушова: она дебютирует в топ-10, став десятой ракеткой мира, и выбьет из десятки лучших первую ракетку России Дарью Касаткину.
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