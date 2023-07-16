Матc Виландер: Янник Синнер работает, чтобы быть похожим на Карлоса Алькараса
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Бывший шведский теннисист, экс первая ракетка мира в одиночном разряде Матс Виландер поделился мнением об итальянском теннисисте Яннике Синнере.
«Янник — лучший итальянский теннисист на данный момент. Берреттини показал великолепную игру, но Синнер постоянно движется в правильном направлении. Его развитие естественно. Как у Алькараса, который уже выиграл турнир «Большого шлема». Итальянец работает, чтобы быть похожим на него. Он ещё не закончил. Янник набирает силу», — приводит слова Виландера Tennis World USA.
Напомним, Синнер дошёл до полуфинала Уимблдона-2023. На этой стадии турнира итальянский теннисист проиграл сербу Новаку Джоковичу со счётом 3:6, 4:6, 6:7 (4:7). Джокович сыграет в финале Уимблдона с испанцем Карлосом Алькарасом.
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