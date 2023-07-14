Синнер: увидим, сможет ли кто-то помешать Джоковичу выиграть Уимблдон

Итальянский теннисист Янник Синнер после поражения от Новака Джоковича в полуфинале Уимблдона-2023 оценил перспективы серба в восьмой раз выиграть Уимблдон в 35-м финале турнира «Большого шлема» в карьере.
За главный трофей Уимблдона в мужском одиночном разряде Джокович сыграет либо с третьей ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым, либо с лидером рейтинга АТР представителем Испании Карлосом Алькарасом.
«Увидим в воскресенье, сможет ли кто-то помешать Джоковичу выиграть Уимблдон. Я не знаю. Это ещё зависит от ситуации, в которой они будут играть. Мы пока не знаем второго финалиста, это два разных игрока.
Конечно, он намного чаще бывал в таких ситуациях, чем его будущий соперник, кем бы он ни был. И больше матчей на траве провёл. Но поглядим. Это финал, больше давления и всего остального. Но Новак — точно фаворит», — сказал Синнер на пресс-конференции.
- 14 июля 2023
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