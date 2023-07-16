«Хотела сделать комнату красочной». Осака — о подготовке детской для своей дочери

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака рассказала, как готовила детскую комнату для своей дочери. Комната украшена росписью с облаками и выполнена в пастельных розовых и голубых тонах.

«Я очень хотела, чтобы в детской присутствовало ощущение спокойствия. Я хотела, чтобы ребёнок мог привыкнуть к обстановке. Это было моей главной задачей. Я старалась сделать её красочной, но не слишком яркой и кричащей», — приводит слова Осаки Vogue.

Напомним, о первой беременности Осаки стало известно в январе 2023 года. Отцом ребёнка является американский рэп-исполнитель Cordae. В июле теннисистка родила девочку, которую пара назвала Шай.