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Осака: было тяжело смотреть, как другие борются на Australian Open, пока я сижу без дела

Осака: было тяжело смотреть, как другие борются на Australian Open, пока я сижу без дела
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака призналась, что ей было тяжело смотреть Открытый чемпионат Австралии в этом году, потому что она не могла участвовать в турнире.

«Я помню, как смотрела Australian Open в этом году [по телевизору], и меня это печалило, потому что прежде я никогда не пропускала этот турнир. Было довольно трудно справиться с сильным желанием быть там. Я ни за что не променяла бы то, что есть у меня сейчас, но было тяжело смотреть, как другие спортсменки соревнуются там, пока я сижу без дела», — приводит слова Осаки Vogue.

Напомним, в январе 2023 года стало известно о беременности Осаки. В июле у спортсменки и её партнёра, американского рэп-исполнителя Cordae, родилась дочь.

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